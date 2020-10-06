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Вест Хэм намерен арендовать защитника Челси Томори

Англия
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Фикайо, скорее всего, проведет сезон стане молотобойцев

Вест Хэм намерен арендовать защитника Челси Томори
Новина українською

Защитник "Челси" Фикайо Томори продолжит карьеру в "Вест Хэме", сообщает Daily Star.

По данным СМИ, 22-летний англичанин перейдет в состав "молотобойцев" в аренду до конца сезона.

В нынешнем сезоне АПЛ Томори провел один матч.

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В статье: Челси (Лондон) Челси Фикайо Томори
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