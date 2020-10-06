Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм намерен арендовать защитника Челси Томори
Фикайо, скорее всего, проведет сезон стане молотобойцев
Защитник "Челси" Фикайо Томори продолжит карьеру в "Вест Хэме", сообщает Daily Star.
По данным СМИ, 22-летний англичанин перейдет в состав "молотобойцев" в аренду до конца сезона.
В нынешнем сезоне АПЛ Томори провел один матч.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Известны результаты повторного тестирования на коронавирус игроков Шахтера
- Игрок Мариуполя об ошибке с пенальти: Вся Украина видела этот эпизод - то, что произошло
- Получил шанс. Стало известно, почему Динамо не подписало бразильца Клейтона
- АПЛ. Астон Вилла - Ливерпуль 7:2. Неужели такое возможно...
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...