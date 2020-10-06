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Порту подпишет контракт с защитником Челси

Англия
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Лэмпард не рассчитывает на Сарра

Порту подпишет контракт с защитником Челси
Новина українською

Защитник "Челси" Маланг Сарр будет отдан в аренду в "Порту". Футболист уже прилетел в Португалию, чтобы пройти медобследование и завершить свой переход, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Отметим, что в Португалии трансферное окно закроется только 25 октября.

Сарр этим летом перешел в "Челси" из "Ниццы", подписав контракт на пять лет. За четыре сезона футболист сыграл за французский клуб 102 матча и отметился тремя забитыми мячами.

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В статье: Челси (Лондон) Порту Порту (Португалия) Маланг Сарр
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