Порту подпишет контракт с защитником Челси

Защитник "Челси" Маланг Сарр будет отдан в аренду в "Порту". Футболист уже прилетел в Португалию, чтобы пройти медобследование и завершить свой переход, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Отметим, что в Португалии трансферное окно закроется только 25 октября.

Сарр этим летом перешел в "Челси" из "Ниццы", подписав контракт на пять лет. За четыре сезона футболист сыграл за французский клуб 102 матча и отметился тремя забитыми мячами.