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Порту подпишет контракт с защитником Челси
Лэмпард не рассчитывает на Сарра
Защитник "Челси" Маланг Сарр будет отдан в аренду в "Порту". Футболист уже прилетел в Португалию, чтобы пройти медобследование и завершить свой переход, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Отметим, что в Португалии трансферное окно закроется только 25 октября.
Сарр этим летом перешел в "Челси" из "Ниццы", подписав контракт на пять лет. За четыре сезона футболист сыграл за французский клуб 102 матча и отметился тремя забитыми мячами.
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