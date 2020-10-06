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Кепа Аррисабалага: Есть уверенность, что я смогу изменить ситуацию
Кепа уверен в своих силах
Вратарь "Челси" и сборной Испании Кепа Аррисабалага рассказал о ситуации в клубе.
"Я чувствую себя хорошо, сильным и уверенным в себе. Возможно, это не то, о чём мечтал, но иногда нам приходится сталкиваться с подобными вещами. Есть уверенность, что я смогу изменить ситуацию.
Я не чувствую себя игроком замены. У нас три вратаря, и уровень конкуренции очень высок. Тренер выбирает 11 игроков, и мы должны стараться изо всех сил. Если не буду играть, значит, надо прибавлять ещё больше.
В футболе трудно что-то предугадывать. Всё может измениться. Сейчас самое главное — сборная, и я сосредоточен на ней", — цитирует Аррисабалагу Mundo Deportivo.
Сообщалось, что Аррисабалага может покинуть команду, поскольку в клубе рассматривают голкипера Эдуарда Менди в качестве первого номера.
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