  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кепа Аррисабалага: Есть уверенность, что я смогу изменить ситуацию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кепа Аррисабалага: Есть уверенность, что я смогу изменить ситуацию

Англия
(1 голосов)

Кепа уверен в своих силах

Кепа Аррисабалага: Есть уверенность, что я смогу изменить ситуацию
Новина українською

Вратарь "Челси" и сборной Испании Кепа Аррисабалага рассказал о ситуации в клубе.

"Я чувствую себя хорошо, сильным и уверенным в себе. Возможно, это не то, о чём мечтал, но иногда нам приходится сталкиваться с подобными вещами. Есть уверенность, что я смогу изменить ситуацию.

Я не чувствую себя игроком замены. У нас три вратаря, и уровень конкуренции очень высок. Тренер выбирает 11 игроков, и мы должны стараться изо всех сил. Если не буду играть, значит, надо прибавлять ещё больше.

В футболе трудно что-то предугадывать. Всё может измениться. Сейчас самое главное — сборная, и я сосредоточен на ней", — цитирует Аррисабалагу Mundo Deportivo.

Сообщалось, что Аррисабалага может покинуть команду, поскольку в клубе рассматривают голкипера Эдуарда Менди в качестве первого номера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага Челси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...