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Жиру может покинуть Челси уже в январе
Оливье задумался об уходе с клуба
Форвард "Челси" Оливье Жиру снова задумался об уходе из клуба, сообщает Goal. Футболист хотел покинуть "синих" еще раньше, но все-таки продлил контракт с лондонцами на сезон-2020/21.
В текущей сезоне Жиру принял участие только в одном матче АПЛ и двух встречах Кубка английской лиги. Это не устраивает француза. Футболист не исключает варианта, при котором может покинуть лондонский клуб в январе.
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