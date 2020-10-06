Жиру может покинуть Челси уже в январе

Форвард "Челси" Оливье Жиру снова задумался об уходе из клуба, сообщает Goal. Футболист хотел покинуть "синих" еще раньше, но все-таки продлил контракт с лондонцами на сезон-2020/21.

В текущей сезоне Жиру принял участие только в одном матче АПЛ и двух встречах Кубка английской лиги. Это не устраивает француза. Футболист не исключает варианта, при котором может покинуть лондонский клуб в январе.