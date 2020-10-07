Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ливерпуль к такому не привык". Вейналдум – о разгроме от Астон Виллы со счетом 7:2 и интересе Барселоны
Что правда, то правда
Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум прокомментировал разгром от "Астон Виллы" (7:2) в матче 4-го тура чемпионата Англии. Также хавбек рассказал об интересе "Барселоны". Цитирует голландского исполнителя Sky Sports.
"Мы должны двигаться дальше. Конечно, было больно, мы в "Ливерпуле" к такому не привыкли. Тем не менее, это произошло – мы должны извлечь из этого поражения урок".
"Мой контракт с "красными" действителен еще 10 месяцев. В футболе никогда ничего не знаешь наверняка, все может измениться. Посмотрим, что произойдет. Я не думаю, что интерес "Барселоны" был настолько серьезным. В противном случае, вы бы прочитали намного больше информации, произошло бы больше событий. Судя по всему, я останусь в "Ливерпуле".
Популярное сейчас
- Последние подписания перед дедлайном - как это было. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Легенда Динамо о плакатах на НСК Олимпийский: Это говорит о том, что жизнь прожита не зря
- Будет заседать спецкомиссия. Сине-желтые сдают решающий тест перед матчем с Францией
- АПЛ. Астон Вилла - Ливерпуль 7:2. Неужели такое возможно...
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО