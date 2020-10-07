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"Ливерпуль к такому не привык". Вейналдум – о разгроме от Астон Виллы со счетом 7:2 и интересе Барселоны

Англия
(1 голосов)

Что правда, то правда

"Ливерпуль к такому не привык". Вейналдум – о разгроме от Астон Виллы со счетом 7:2 и интересе Барселоны
Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум прокомментировал разгром от "Астон Виллы" (7:2) в матче 4-го тура чемпионата Англии. Также хавбек рассказал об интересе "Барселоны". Цитирует голландского исполнителя Sky Sports.

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"Мы должны двигаться дальше. Конечно, было больно, мы в "Ливерпуле" к такому не привыкли. Тем не менее, это произошло – мы должны извлечь из этого поражения урок".

"Мой контракт с "красными" действителен еще 10 месяцев. В футболе никогда ничего не знаешь наверняка, все может измениться. Посмотрим, что произойдет. Я не думаю, что интерес "Барселоны" был настолько серьезным. В противном случае, вы бы прочитали намного больше информации, произошло бы больше событий. Судя по всему, я останусь в "Ливерпуле".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
07.10.2020 в 11:38
На відміну від 30 років без трофеїв, лол))
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