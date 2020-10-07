"Ливерпуль к такому не привык". Вейналдум – о разгроме от Астон Виллы со счетом 7:2 и интересе Барселоны

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум прокомментировал разгром от "Астон Виллы" (7:2) в матче 4-го тура чемпионата Англии. Также хавбек рассказал об интересе "Барселоны". Цитирует голландского исполнителя Sky Sports.

"Мы должны двигаться дальше. Конечно, было больно, мы в "Ливерпуле" к такому не привыкли . Тем не менее, это произошло – мы должны извлечь из этого поражения урок".

"Мой контракт с "красными" действителен еще 10 месяцев. В футболе никогда ничего не знаешь наверняка, все может измениться. Посмотрим, что произойдет. Я не думаю, что интерес "Барселоны" был настолько серьезным. В противном случае, вы бы прочитали намного больше информации, произошло бы больше событий. Судя по всему, я останусь в "Ливерпуле".