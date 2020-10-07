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Смоллинг трогательно попрощался с МЮ
Крис покинул стан красных
Защитник Крис Смоллинг попрощался с "Манчестер Юнайтед" перед переходом в "Рому".
"Все началось в июле 2010 года. 10 лет, 323 матча, 2 чемпионства и 6 кубков. "Юнайтед" — особенное место, вместе с клубом мы достигали особенных результатов, которыми я горжусь. Это клуб, где победа — это необходимость. Я покидаю команду не только более высококлассным футболистом, но и более состоявшейся личностью, "МЮ" навсегда в моем ДНК. Спасибо всем, кто связан с этим клубом, спасибо фанатам. Уверен, что команда вернет себе былое величие", — написал у себя в Twitter Смоллинг.
It all began in July 2010, and now 10 years, 323 appearances, 2 titles, and 6 cups later it has come to an end.— Chris Smalling (@ChrisSmalling) October 6, 2020
Utd is a special place, and we achieved special things together, something I am beyond proud about. An unrivalled culture, where winning is not a want it is a need. pic.twitter.com/YGtT2O8oDq
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