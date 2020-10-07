Смоллинг трогательно попрощался с МЮ

Защитник Крис Смоллинг попрощался с "Манчестер Юнайтед" перед переходом в "Рому".

"Все началось в июле 2010 года. 10 лет, 323 матча, 2 чемпионства и 6 кубков. "Юнайтед" — особенное место, вместе с клубом мы достигали особенных результатов, которыми я горжусь. Это клуб, где победа — это необходимость. Я покидаю команду не только более высококлассным футболистом, но и более состоявшейся личностью, "МЮ" навсегда в моем ДНК. Спасибо всем, кто связан с этим клубом, спасибо фанатам. Уверен, что команда вернет себе былое величие", — написал у себя в Twitter Смоллинг.