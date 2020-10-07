Англия
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Кавани не сможет сыграть в матче с Ньюкаслом
Дебют придется отложить
Как информирует Sky Sports, 33-летний нападающий Эдинсон Кавани, подписанный "красными дьяволами" на правах свободного агента, не сможет помочь своим новым партнерам в матче чемпионата Англии 17 октября против "Ньюкасла".
Он еще будет находиться на изоляции, согласно действующего в Великобритании медицинского протокола.
Свою первую игру в форме "Манчестер Юнайтед" Кавани сможет провести 21 октября в Лиге чемпионов против бывшего клуба – "ПСЖ".
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