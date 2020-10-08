Сократис и Озил не попали в заявку Арсенала на матчи Лиги Европы

На официальном сайте УЕФА была опубликована заявка лондонского "Арсенала" на предстоящий розыгрыш Лиги Европы.

В список футболистов "канониров", как и сообщалось, не попал полузащитник Месут Озил, не проходящий в состав команды уже несколько месяцев. Также не сыграют во втором по значимости еврокубке защитники Сократис Папастатопулос и Вильям Салиба.

Состав: Лено, Рунарссон, Мейси, Хилсон, Илиев, Бельерин, Габриэль, Холдинг, Седрик, Мустафи, Чемберс, Мари, Луис, Колашинац, Тирни, Себальос, Виллиан, Мэйтленд-Найлс, Парти, Эльнени, Джака, Ляказетт, Обамеянг, Пепе.

На групповом этапе Лиги Европы "Арсеналу" предстоит встретиться с венским "Рапидом", "Мольде" и "Дандолком".