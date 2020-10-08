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Арсенал не будет продлевать контракт с Озилом

Англия
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Футболист покинет лондонскую команду

Арсенал не будет продлевать контракт с Озилом
Новина українською

Немецкий полузащитник Месут Езил летом следующего года покинет "Арсенал" по истечении контракта, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 31-летний немец в последнее время не устраивает руководством и тренерский штаб "канониров", из-за чего принято решение не продлевать с ним контракт.

Езил выступает за "Арсенал" с 2013 года. В сезоне-2019/20 он провел за команду 23 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон)
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