Арсенал не будет продлевать контракт с Озилом

Немецкий полузащитник Месут Езил летом следующего года покинет "Арсенал" по истечении контракта, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 31-летний немец в последнее время не устраивает руководством и тренерский штаб "канониров", из-за чего принято решение не продлевать с ним контракт.

Езил выступает за "Арсенал" с 2013 года. В сезоне-2019/20 он провел за команду 23 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.