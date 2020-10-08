Ван Дейк: Никто не рождается расистом

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о проблеме расизма.

"Ситуация должна измениться. Мне кажется, единственный способ все исправить — образование. Нужно учить детей с раннего возраста. Никто не рождается расистом. Для меня удивительно, что расизм все еще существует.

Этого просто не должно быть. Суть жизни — любовь, хорошее отношение к окружающим и занятие своим любимым делом. Нужно наслаждаться жизнью, она слишком коротка, чтобы быть расистом", — приводит talkSPORT слова ван Дейка..