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Ван Дейк: Никто не рождается расистом

Англия
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Вирджил рассказал, как с этим бороться

Ван Дейк: Никто не рождается расистом
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о проблеме расизма.

"Ситуация должна измениться. Мне кажется, единственный способ все исправить — образование. Нужно учить детей с раннего возраста. Никто не рождается расистом. Для меня удивительно, что расизм все еще существует.

Этого просто не должно быть. Суть жизни — любовь, хорошее отношение к окружающим и занятие своим любимым делом. Нужно наслаждаться жизнью, она слишком коротка, чтобы быть расистом", — приводит talkSPORT слова ван Дейка..

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В статье: Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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