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Адама Траоре рассказал, как ему удалось набрать такую физическую форму

Англия
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Все дело в генах

Адама Траоре рассказал, как ему удалось набрать такую физическую форму
Новина українською

Нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре рассказал, как смог развить такую внушительную мускулатуру.

"Я набрал мышечную массу благодаря тренировкам, отдыху и питанию. Дело в балансе. Также мои физические изменения были вызваны необходимостью. Когда мне было 15 лет, я испытывал проблемы с коленом, у меня был тенденит, который не давал мне играть и ускоряться. Тогда я и начал работать в зале.

Конечно, я работаю над своей формой, это ясно. Но я не занимаюсь с гирями. Дело в моих генах, они помогают мне очень быстро наращивать мускулы. Я работаю вне поля, чтобы улучшить физическое состояние. Каждый человек должен делать то, что подходит именно ему. Секрет состоит в том, чтобы прислушиваться к своему телу и адаптировать тренировочный процесс под свою физическую форму", — приводит слова Траоре AS.

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В статье: Вулверхэмптон Адама Траоре
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