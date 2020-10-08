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Человек, сделавший Ливерпуль чемпионом. Пять лет назад Клопп стал тренером красных
А дальше была история
Восьмого октября 2015-го "Ливерпуль" объявил о назначении нового тренера - возглавил "красных" Юрген Клопп. За пять следующих лет он сделал англичан одним из сильнейших клубов мира.
Несмотря на тяжелый первый сезон, немецкий тренер продолжил строить свою команду, которая со временем дала результат. В 2018-м "Ливерпуль" вышел в финал Лиги Чемпионов, но в Киеве они проиграли "Реалу". Спустя год они превзошли успех и выиграли главный европейский турнир.
Liverpool's greatest-ever signing? ✍️— Premier League (@premierleague) October 8, 2020
Jurgen Klopp became @LFC boss #OnThisDay in 2015 pic.twitter.com/HQCDkK0dvl
Сезон 2019/20 стал еще более успешным. Клопп сделал то, чего не смогли предшественники. Именно при нем "красные" выиграли АПЛ, чего им не удавалось с момента основания турнира в 1992-м году.
Our boss ❤️#FiveYearsOfKlopp pic.twitter.com/hTvVLwwm37— Liverpool FC (@LFC) October 8, 2020
#FiveYearsOfKlopp— Liverpool FC (@LFC) October 8, 2020
How it started: How it's going: pic.twitter.com/whnjZSUnKr
Всего за пять лет Юрген завоевал с "красными" четыре трофея и стал одним из самых успешных тренеров клуба в 21-м веке. Год назад он был признан лучшим тренером мира, а руководство клуба продлило с ним контракт. Теперь сделка действительна до 2024-го года.
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