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Человек, сделавший Ливерпуль чемпионом. Пять лет назад Клопп стал тренером красных

Англия
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А дальше была история

Человек, сделавший Ливерпуль чемпионом. Пять лет назад Клопп стал тренером красных
UA-Футбол
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Восьмого октября 2015-го "Ливерпуль" объявил о назначении нового тренера - возглавил "красных" Юрген Клопп. За пять следующих лет он сделал англичан одним из сильнейших клубов мира.

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Несмотря на тяжелый первый сезон, немецкий тренер продолжил строить свою команду, которая со временем дала результат. В 2018-м "Ливерпуль" вышел в финал Лиги Чемпионов, но в Киеве они проиграли "Реалу". Спустя год они превзошли успех и выиграли главный европейский турнир.

Сезон 2019/20 стал еще более успешным. Клопп сделал то, чего не смогли предшественники. Именно при нем "красные" выиграли АПЛ, чего им не удавалось с момента основания турнира в 1992-м году.

Всего за пять лет Юрген завоевал с "красными" четыре трофея и стал одним из самых успешных тренеров клуба в 21-м веке. Год назад он был признан лучшим тренером мира, а руководство клуба продлило с ним контракт. Теперь сделка действительна до 2024-го года.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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