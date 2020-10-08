Человек, сделавший Ливерпуль чемпионом. Пять лет назад Клопп стал тренером красных

Восьмого октября 2015-го "Ливерпуль" объявил о назначении нового тренера - возглавил "красных" Юрген Клопп. За пять следующих лет он сделал англичан одним из сильнейших клубов мира.

Несмотря на тяжелый первый сезон, немецкий тренер продолжил строить свою команду, которая со временем дала результат. В 2018-м "Ливерпуль" вышел в финал Лиги Чемпионов, но в Киеве они проиграли "Реалу". Спустя год они превзошли успех и выиграли главный европейский турнир.

Сезон 2019/20 стал еще более успешным. Клопп сделал то, чего не смогли предшественники. Именно при нем "красные" выиграли АПЛ, чего им не удавалось с момента основания турнира в 1992-м году.

Всего за пять лет Юрген завоевал с "красными" четыре трофея и стал одним из самых успешных тренеров клуба в 21-м веке. Год назад он был признан лучшим тренером мира, а руководство клуба продлило с ним контракт. Теперь сделка действительна до 2024-го года.