Человек, сделавший Ливерпуль чемпионом. Пять лет назад Клопп стал тренером красных

Восьмого октября 2015-го "Ливерпуль" объявил о назначении нового тренера - возглавил "красных" Юрген Клопп. За пять следующих лет он сделал англичан одним из сильнейших клубов мира.

Несмотря на тяжелый первый сезон, немецкий тренер продолжил строить свою команду, которая со временем дала результат. В 2018-м "Ливерпуль" вышел в финал Лиги Чемпионов, но в Киеве они проиграли "Реалу". Спустя год они превзошли успех и выиграли главный европейский турнир.

Liverpool's greatest-ever signing? ✍️ Jurgen Klopp became @LFC boss #OnThisDay in 2015 pic.twitter.com/HQCDkK0dvl

Сезон 2019/20 стал еще более успешным. Клопп сделал то, чего не смогли предшественники. Именно при нем "красные" выиграли АПЛ, чего им не удавалось с момента основания турнира в 1992-м году.

#FiveYearsOfKlopp



How it started: How it's going: pic.twitter.com/whnjZSUnKr