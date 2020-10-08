Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль подписал 17-летнего бразильского голкипера
На перспективу
Официальная пресс-служба "Ливерпуля" объявила о заключении контракта с 17-летним Марсело Питалугой.
За вратаря чемпион Англии заплатит "Флуминенсе" 750 тысяч евро. Детали контракта неизвестны. Питалуга дважды попадал в заявку взрослой команды "Флуминенсе", однако так и не дебютировал.
Welcome to the Reds, Marcelo Pitaluga ????????— Liverpool FC (@LFC) October 8, 2020
Отметим, что основной вратарь команды Клоппа, Алиссон Беккер, тоже бразилец.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу не хотел видеть в Динамо Костевича и Клейтона - источник
- "Большая легенда, большое уважение". Лидеры сборной Франции сфотографировались с Шевченко
- Анонс матчей плей-офф отбора к Евро-2020. Кто будет соперником Украины?
- АПЛ. Астон Вилла - Ливерпуль 7:2. Неужели такое возможно...
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...