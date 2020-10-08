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Ливерпуль подписал 17-летнего бразильского голкипера

Англия
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На перспективу

Ливерпуль подписал 17-летнего бразильского голкипера
UA-Футбол
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Официальная пресс-служба "Ливерпуля" объявила о заключении контракта с 17-летним Марсело Питалугой.

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За вратаря чемпион Англии заплатит "Флуминенсе" 750 тысяч евро. Детали контракта неизвестны. Питалуга дважды попадал в заявку взрослой команды "Флуминенсе", однако так и не дебютировал.

Отметим, что основной вратарь команды Клоппа, Алиссон Беккер, тоже бразилец.

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В статье: Ливерпуль Марсело Питалуга
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