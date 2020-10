Ливерпуль подписал 17-летнего бразильского голкипера

Официальная пресс-служба "Ливерпуля" объявила о заключении контракта с 17-летним Марсело Питалугой.

За вратаря чемпион Англии заплатит "Флуминенсе" 750 тысяч евро. Детали контракта неизвестны. Питалуга дважды попадал в заявку взрослой команды "Флуминенсе", однако так и не дебютировал.

