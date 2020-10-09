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Вратарь Челси получил травму в расположении национальной команды
Кепа, настало твое время?
Голкипер лондонского "Челси" Эдуар Менди получил повреждение правого бедра в расположении сборной Сенегала – об этом сообщает журналист Мансур Лум в Твиттере. Вратарь уже вернулся в Лондон, но пока нет деталей касательно характера травмы и сроков реабилитации.
Напомним, в конце сентября Менди стал игроком "синих", перейдя из французского "Ренна" (контракт подписан на 5 лет). За "пенсионеров" Эдуар уже успел сыграть 3 матча.
17 октября "Челси" примет "Саутгемптон" на "Стэмфорд Бридж" в рамках 5-го тура чемпионата Англии.
Blessure constatée par le staff médical avant de le laisser rejoindre son club. Pas de blessure diplomatique comme certains pourraient le penser #EdouardMendy pic.twitter.com/5kBNB1KD6W— Mansour Loum (@Mansour_Loum) October 8, 2020
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