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Эффект Анчелотти? Калверт-Льюин – лучший игрок сентября в АПЛ
Шикарный старт сезона для Доминика и его команды
Пресс-служба Английской Премьер-лиги объявила лучшего футболиста сентября. Им стал нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин.
Introducing your September @EASPORTSFIFA Player of the Month…— Premier League (@premierleague) October 9, 2020
???? ???? @CalvertLewin14 ???? ????#PLAwards pic.twitter.com/ZgoS68qg6x
Англичанин сумел оформить в свой актив 5 голов в 3 матчах АПЛ. Вчера 23-летний форвард отметился голом в дебютном поединке за национальную сборную Англии. Всего у него на старте текущего сезона 10 забитых мячей в 7 играх за "ирисок" и главную команду страны.
A great start to the season. Thank you to my team mates and the people that voted ???????? pic.twitter.com/jZdK8fL1pI— Dominic Calvert-Lewin (@CalvertLewin14) October 9, 2020
Также на приз по итогам месяца претендовали Патрик Бэмфорд ("Лидс"), Хамес Родригес ("Эвертон"), Тимоти Кастань, Джейми Варди (оба – "Лестер"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Тарик Лэмпти ("Брайтон") и Садио Мане ("Ливерпуль").
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