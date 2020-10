Эффект Анчелотти? Калверт-Льюин – лучший игрок сентября в АПЛ

Пресс-служба Английской Премьер-лиги объявила лучшего футболиста сентября. Им стал нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин.

Introducing your September @EASPORTSFIFA Player of the Month… ???? ???? @CalvertLewin14 ???? ???? #PLAwards pic.twitter.com/ZgoS68qg6x

Англичанин сумел оформить в свой актив 5 голов в 3 матчах АПЛ. Вчера 23-летний форвард отметился голом в дебютном поединке за национальную сборную Англии. Всего у него на старте текущего сезона 10 забитых мячей в 7 играх за "ирисок" и главную команду страны.

A great start to the season. Thank you to my team mates and the people that voted ???????? pic.twitter.com/jZdK8fL1pI