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Эффект Анчелотти? Калверт-Льюин – лучший игрок сентября в АПЛ

Англия
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Шикарный старт сезона для Доминика и его команды

Эффект Анчелотти? Калверт-Льюин – лучший игрок сентября в АПЛ
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Пресс-служба Английской Премьер-лиги объявила лучшего футболиста сентября. Им стал нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин.

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Англичанин сумел оформить в свой актив 5 голов в 3 матчах АПЛ. Вчера 23-летний форвард отметился голом в дебютном поединке за национальную сборную Англии. Всего у него на старте текущего сезона 10 забитых мячей в 7 играх за "ирисок" и главную команду страны.

Также на приз по итогам месяца претендовали Патрик Бэмфорд ("Лидс"), Хамес Родригес ("Эвертон"), Тимоти Кастань, Джейми Варди (оба – "Лестер"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Тарик Лэмпти ("Брайтон") и Садио Мане ("Ливерпуль").

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Доминик Калверт-Льюин
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