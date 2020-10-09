Эффект Анчелотти? Калверт-Льюин – лучший игрок сентября в АПЛ

Пресс-служба Английской Премьер-лиги объявила лучшего футболиста сентября. Им стал нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин.

Англичанин сумел оформить в свой актив 5 голов в 3 матчах АПЛ. Вчера 23-летний форвард отметился голом в дебютном поединке за национальную сборную Англии. Всего у него на старте текущего сезона 10 забитых мячей в 7 играх за "ирисок" и главную команду страны.

A great start to the season. Thank you to my team mates and the people that voted ???????? pic.twitter.com/jZdK8fL1pI — Dominic Calvert-Lewin (@CalvertLewin14) October 9, 2020

Также на приз по итогам месяца претендовали Патрик Бэмфорд ("Лидс"), Хамес Родригес ("Эвертон"), Тимоти Кастань, Джейми Варди (оба – "Лестер"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Тарик Лэмпти ("Брайтон") и Садио Мане ("Ливерпуль").