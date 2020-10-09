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Анчелотти признан лучшим тренером месяца в АПЛ
Карло выиграл все матчи
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти был признан лучшим специалистом английской Премьер-лиги по итогам сентября, сообщается на официальном сайте лиги.
В голосовании итальянский наставник "ирисок" обошёл Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Брендана Роджерса ("Лестер Сити") и Дина Смита ("Астон Вилла"). Для Карло это пятый приз тренеру месяца в чемпионате Англии и первый с апреля 2011 года. Предыдущие четыре награды он получил во времена работы в "Челси".
В сентябре "Эвертон" одержал три победы в трёх матчах, переиграв "Тоттенхэм Хотспур" (1:0), "Вест Бромвич Альбион" (5:2) и "Кристал Пэлас" (2:1). В начале октября "ириски" продлили выигрышную серию, победив "Брайтон энд Хоув Альбион" (4:2), и в настоящее время занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
BOSS ????— Everton (@Everton) October 9, 2020
Congratulations, @MrAncelotti on being named @BarclaysFooty #PL Manager of the Month for September! ????#EFC ???? pic.twitter.com/YXUYB0QeTz
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