Анчелотти признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти был признан лучшим специалистом английской Премьер-лиги по итогам сентября, сообщается на официальном сайте лиги.

В голосовании итальянский наставник "ирисок" обошёл Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Брендана Роджерса ("Лестер Сити") и Дина Смита ("Астон Вилла"). Для Карло это пятый приз тренеру месяца в чемпионате Англии и первый с апреля 2011 года. Предыдущие четыре награды он получил во времена работы в "Челси".

В сентябре "Эвертон" одержал три победы в трёх матчах, переиграв "Тоттенхэм Хотспур" (1:0), "Вест Бромвич Альбион" (5:2) и "Кристал Пэлас" (2:1). В начале октября "ириски" продлили выигрышную серию, победив "Брайтон энд Хоув Альбион" (4:2), и в настоящее время занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

