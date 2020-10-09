Уилшир отклонил предложение Рейнджерс

"Рейнджерс" предлагали контракт полузащитнику Джеку Уилширу. Однако 28-летний англичанин решил отказаться от этого варианта, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Он ждет предложения от клуба из топового европейского чемпионата.

Ранее Уилшир расторг контракт с "Вест Хэмом" из-за постоянных травм.

В прошлом сезоне хавбек провел лишь 19 матчей во всех турнирах.