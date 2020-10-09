Англия
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Уилшир отклонил предложение Рейнджерс
Игрок ждет предложения от топового клуба
"Рейнджерс" предлагали контракт полузащитнику Джеку Уилширу. Однако 28-летний англичанин решил отказаться от этого варианта, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Он ждет предложения от клуба из топового европейского чемпионата.
Ранее Уилшир расторг контракт с "Вест Хэмом" из-за постоянных травм.
В прошлом сезоне хавбек провел лишь 19 матчей во всех турнирах.
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