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"Я им восхищаюсь". Кавани рассказал, кто подтолкнул его к переходу в МЮ

Англия
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Они вместе пересекались в Париже

"Я им восхищаюсь". Кавани рассказал, кто подтолкнул его к переходу в МЮ
UA-Футбол
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Эдинсон Кавани рассказал, с кем советовался о переходе в "Манчестер Юнайтед".

"Много разговаривал с Андером Эррерой. Когда трансферное окно подходило к самому концу, я позвонил ему и мы долго говорили.

Я восхищаюсь Эррерой. Он прекрасный человек и я знал, что он даст правильный совет касательно моего будущего. Он много говорил об "МЮ". Мы с ним не очень много времени провели вместе, но стали хорошим друзьями", - приводит слова Кавани официальный сайт "дьяволов".

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Отметим, что "матадор" не сможет сыграть в первой игре за "МЮ".

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В статье: Андер Эррера Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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