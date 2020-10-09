"Я им восхищаюсь". Кавани рассказал, кто подтолкнул его к переходу в МЮ

Эдинсон Кавани рассказал, с кем советовался о переходе в "Манчестер Юнайтед".

"Много разговаривал с Андером Эррерой. Когда трансферное окно подходило к самому концу, я позвонил ему и мы долго говорили.

Я восхищаюсь Эррерой. Он прекрасный человек и я знал, что он даст правильный совет касательно моего будущего. Он много говорил об "МЮ". Мы с ним не очень много времени провели вместе, но стали хорошим друзьями", - приводит слова Кавани официальный сайт "дьяволов".