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Понадобится 13 миллионов. Арсенал планирует разорвать контракт с Озилом
Полузащитник больше "канонирам" не нужен
"Арсенал" намерен избавиться от Месута Озила. Сейчас клуб готов разорвать контракт с полузащитником.
По данным Daily Mail, руководство лондонцев хочет сделать это до конца года. Немецкий игрок не хочет уходить просто так, а намерен получить всю сумму по своему контракту.
Сделка Озила истекает летом 2021-го года. Сейчас он получает 350 тысяч фунтов в неделю, а значит на разрыв контракта придется выделить порядка 13 миллионов.
Отметим, что Месут не попал в
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