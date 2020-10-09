Понадобится 13 миллионов. Арсенал планирует разорвать контракт с Озилом

"Арсенал" намерен избавиться от Месута Озила. Сейчас клуб готов разорвать контракт с полузащитником.

По данным Daily Mail, руководство лондонцев хочет сделать это до конца года. Немецкий игрок не хочет уходить просто так, а намерен получить всю сумму по своему контракту.

Сделка Озила истекает летом 2021-го года. Сейчас он получает 350 тысяч фунтов в неделю, а значит на разрыв контракта придется выделить порядка 13 миллионов.

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