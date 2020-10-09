Дортмундский дуэт. МЮ вновь попытается подписать Санчо и Холанда

Оле Гуннар Сульшер остался очень разочарованным тем фактом, что руководство "МЮ" не подписало требуемых игроков.

Однако, по информации ESPN, "Юнайтед" не перестал охотиться за двумя футболистами "Боруссии". Сообщается, что они снова попытаются переманить Эрлинга Холанда и Джейдона Санчо.

"МЮ" упустил Холанда, когда тот еще играл в "Зальцбурге", однако попытается оформить трансфер в январе. Норвежец также входит в список интересов "Реала".

Отметим, что летом англичане подписали Кавани, Теллеса и ван де Бека.