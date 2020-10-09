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Виллиан Жозе отказался переходить в Тоттенхэм

Англия
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Мог быть рядом с другим Жозе

Виллиан Жозе отказался переходить в Тоттенхэм
UA-Футбол
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В прошедшее трансферное окно лондонский "Тоттенхэм" долгое время искал нового форварда.

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Одним из кандидатов на переход был Виллиан Жозе. Mundo Deportivo уверяет, что лондонцы выходили на связь, но игрок ответил отказом. В прошлом сезоне Жозе забил 11 голов в 41-м матче.

По итогу, "Тоттенхэму" удалось переманить форварда "Бенфики".

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Тоттенхэм (Лондон) Виллиан Жозе
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