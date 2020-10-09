Виллиан Жозе отказался переходить в Тоттенхэм

В прошедшее трансферное окно лондонский "Тоттенхэм" долгое время искал нового форварда.

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Одним из кандидатов на переход был Виллиан Жозе. Mundo Deportivo уверяет, что лондонцы выходили на связь, но игрок ответил отказом. В прошлом сезоне Жозе забил 11 голов в 41-м матче.