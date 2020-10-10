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Директор Ман Сити: Приоритет клуба – сохранение Гвардиолы

Англия
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Директор Ман Сити: Приоритет клуба – сохранение Гвардиолы
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Операционный директор "Манчестер Сити" Омар Беррада назвал сохранение главного тренера Хосепа Гвардиолы приоритетом для его клуба. Как известно, контракт Гвардиолы истекает уже в конце этого сезона, а переговоры о новой сделке еще даже не начинались.

"Наш приоритет состоит в том, чтобы Пеп остался, и если на это потребуется немного времени, значит потребуется немного времени, но мы хотим сохранить его. В некотором смысле мы готовы ко всему, но в то же время Пеп показал достаточно здесь. Он показал, на что способен как тренер, у него преданная команда, а клуб предан ему.

Наши отношения во многом строятся на доверии — доверии между президентом, Чики Бегиристайном, Ферраном Сориано, Пепом и его тренерским штабом. Когда в ваших отношениях есть доверие такого уровня, разговоры становятся гораздо проще. Думаю, в этом отношении все пройдет гладко.

Очевидно, Пеп был, остается и дальше будет лучшим тренером в мире. Он доказал это в "Барселоне", "Баварии" и с нами, и мы хотим сохранить его и хотим, чтобы он чувствовал себя комфортно с нами. Это наш пятый сезон совместной работы с ним, и еще ни в одном клубе он не работал дольше. Это свидетельствует о его преданности, и это замечательно.

В подходящее время мы проведем переговоры", — сообщил Беррада Manchester Evening News.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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