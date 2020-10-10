Аспиликуэта рассказал, как переход на французский язык помог защите Челси

Капитан "Челси" Сезар Аспиликуэта рассказал о том, как его команде впервые удалось обойтись без пропущенных голов в матче прошлого тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (4:0).

Удалось это благодаря смене языка коммуникации, что небось немало удивило единственного английского новичка команды в это окно Бэна Чиллуэла.

"Да, это правда. Между собой мы разговариваем по-французски. Я говорю по-французски, как и Тиаго. Естественно, по-французски говорит и Курт Зума. Это хороший способ для нас, чтобы найти общий язык в обороне. Эду Менди тоже говорит по-французски, так что это лучший способ. Мы стараемся как можно больше помогать парням, которые в данный момент не говорят по-английски, но это не проблема для нас. Также Тиаго владеет тем же языком, что и Жоржиньо, поэтому с ним он тоже может разговаривает. Мы хотим, чтобы адаптация новых игроков прошла как можно легче, и если нам придется разговаривать в обороне по-французски, пока парни не выучат английский, то это нормально", — сообщил Аспиликуэта официальному веб-сайту "Челси".

Похожими ухищрениями во время игровой карьеры пользовался Петр Чех, который учил родные языки своих партнеров по обороне в "Челси" и "Арсенале", чтобы в критический момент те точно поняли его подсказку.