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Директор Манчестер Сити: Клуб сможет позволить себе Месси

Англия
(1 голосов)

Летом переход может состояться

Директор Манчестер Сити: Клуб сможет позволить себе Месси
Новина українською

Операционный директор "Манчестер Сити" Омар Беррада заверил, что его клуб обладает необходимыми ресурсами для приглашения нападающего "Барселоны" Лионеля Месси следующим летом.

"Он лучший игрок в мире, он лучший игрок своего поколения. Думаю, каждый клуб в мире хотел бы изучить возможность приглашения его в свою команду.

Он, наверное, стал бы исключением относительно тех потенциальных инвестиций, которые мы собираемся совершить, но мы планируем, исходя из имеющегося подбора игроков и с учетом имеющихся в данный момент возможностей.

У нас должен быть план действий по каждой позиции, потому что много всего может произойти, но в то же время, думаю, у нас есть финансовая мощь для того, чтобы совершить необходимые вложения, когда это требуется", — сообщил Беррада Manchester Evening News.

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В статье: Лионель Месси Барселона Манчестер Сити (Англия)
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