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Менди пропустит не больше двух недель

Англия
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Французский вратарь вскоре восстановится

Менди пропустит не больше двух недель
Новина українською

Травма Эдуара Менди оказалось не такой серьезной, как предполагалось изначально, и голкипер "Челси" сможет вернуться в строй в течение двух недель.

Успев сыграть два матча за свой новый клуб, Менди уехал в сборную Сенегала, где в преддверии товарищеского матча против Марокко получил повреждение на тренировке.

Эдуар почувствовал боль в правом бедре и немедленно завершил занятие. Затем 28-летний голкипер посетил местный госпиталь и сразу же улетел в расположение своего клуба.

По информации The Athletic, в качестве предварительного диагноза медики "Челси" определили растяжение задней поверхности бедра, однако эта травма носит незначительный характер.

Таким образом, Менди может вернуться к матчу первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи" 20 октября.

Ближайший же матч с "Саутгемптоном", который будет сыгран 17 октября, сыграет Кепа Аррисабалага или Вилли Кабальеро.

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В статье: Челси (Лондон) Эдуар Менди
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