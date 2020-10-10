Менди пропустит не больше двух недель

Травма Эдуара Менди оказалось не такой серьезной, как предполагалось изначально, и голкипер "Челси" сможет вернуться в строй в течение двух недель.

Успев сыграть два матча за свой новый клуб, Менди уехал в сборную Сенегала, где в преддверии товарищеского матча против Марокко получил повреждение на тренировке.

Эдуар почувствовал боль в правом бедре и немедленно завершил занятие. Затем 28-летний голкипер посетил местный госпиталь и сразу же улетел в расположение своего клуба.

По информации The Athletic, в качестве предварительного диагноза медики "Челси" определили растяжение задней поверхности бедра, однако эта травма носит незначительный характер.

Таким образом, Менди может вернуться к матчу первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи" 20 октября.

Ближайший же матч с "Саутгемптоном", который будет сыгран 17 октября, сыграет Кепа Аррисабалага или Вилли Кабальеро.