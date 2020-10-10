Манчестер Юнайтед хочет подписать четырехкратного обладателя ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" уже начинает формировать планы на следующее трансферное окно.

По данным Daily Star, английский клуб в первую очередь хочет усилить защиту. Источник уверяет, что "дьяволы" намерены подписать Рафаэля Варана.

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Французкий защитник долгие годы - основной защитник "Реала", а потому его не так просто будет переманить. Контракт Рафаэля истекает в 2022-м году.

Варан играет за "Реал" с 2011-го года. С того времени завоевал 18 трофеев, среди которых - четыре Лиги Чемпионов.