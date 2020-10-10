Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед хочет подписать четырехкратного обладателя ЛЧ
Готов ли его отпустить Мадрид?
"Манчестер Юнайтед" уже начинает формировать планы на следующее трансферное окно.
По данным Daily Star, английский клуб в первую очередь хочет усилить защиту. Источник уверяет, что "дьяволы" намерены подписать Рафаэля Варана.
Читайте такжеЗидан: Варан останется в Мадриде
Французкий защитник долгие годы - основной защитник "Реала", а потому его не так просто будет переманить. Контракт Рафаэля истекает в 2022-м году.
Варан играет за "Реал" с 2011-го года. С того времени завоевал 18 трофеев, среди которых - четыре Лиги Чемпионов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина - Германия: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Пока Вернидуб размышляет над предложением Руха, львовский клуб уже подписал Гагуна. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Без Бондаря и Безуса. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
- Партей в Арсенале, Рафинья в ПСЖ, а Кавани в МЮ. Трансферный центр зарубежного футбола: LIVE
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...