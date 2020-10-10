  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед хочет подписать четырехкратного обладателя ЛЧ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед хочет подписать четырехкратного обладателя ЛЧ

Англия
(1 голосов)

Готов ли его отпустить Мадрид?

Манчестер Юнайтед хочет подписать четырехкратного обладателя ЛЧ
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" уже начинает формировать планы на следующее трансферное окно.

По данным Daily Star, английский клуб в первую очередь хочет усилить защиту. Источник уверяет, что "дьяволы" намерены подписать Рафаэля Варана.

Читайте такжеЗидан: Варан останется в Мадриде

Французкий защитник долгие годы - основной защитник "Реала", а потому его не так просто будет переманить. Контракт Рафаэля истекает в 2022-м году.

Варан играет за "Реал" с 2011-го года. С того времени завоевал 18 трофеев, среди которых - четыре Лиги Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...