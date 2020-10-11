Ливерпуль нашел замену Адриану в Чемпионшипе

"Ливерпуль" задумывается о приобретении голкипера "Стоука" Джека Батленда.

Некогда Батленд, самый молодой голкипер сборной Англии всех времен, считался невероятно талантливым игроком и отправился в Чемпионшип лишь потому, что "Стоук" установил высокий ценник за Джека.

Сейчас Батленду уже 27, и с недавних пор валлиец Адам Дэвис вытеснил его из стартового состава "гончаров". Батленд остается одним из самых высокооплачиваемых игроков "Стоука" и имеет контракт только до конца сезона, поэтому досрочное расставание может быть в интересах обеих сторон.

Эта ситуация привлекла внимание "Ливерпуля", который засомневался в Адриане как дублере для Алиссона после шокирующего поражения 7:2 от "Астон Виллы" перед международным перерывом.

Как напоминает Daily Mirror, сделки между клубами Премьер-Лиги и Футбольной Лиги разрешены до следующей пятницы.