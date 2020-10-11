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Ливерпуль нашел замену Адриану в Чемпионшипе

Англия
(2 голосов)

Джек Батленд может вернуться на высший уровень

Ливерпуль нашел замену Адриану в Чемпионшипе
Новина українською

"Ливерпуль" задумывается о приобретении голкипера "Стоука" Джека Батленда.

Некогда Батленд, самый молодой голкипер сборной Англии всех времен, считался невероятно талантливым игроком и отправился в Чемпионшип лишь потому, что "Стоук" установил высокий ценник за Джека.

Сейчас Батленду уже 27, и с недавних пор валлиец Адам Дэвис вытеснил его из стартового состава "гончаров". Батленд остается одним из самых высокооплачиваемых игроков "Стоука" и имеет контракт только до конца сезона, поэтому досрочное расставание может быть в интересах обеих сторон.

Эта ситуация привлекла внимание "Ливерпуля", который засомневался в Адриане как дублере для Алиссона после шокирующего поражения 7:2 от "Астон Виллы" перед международным перерывом.

Как напоминает Daily Mirror, сделки между клубами Премьер-Лиги и Футбольной Лиги разрешены до следующей пятницы.

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В статье: Джек Батленд Ливерпуль Сток Сити
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(2 голосов)
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Комментарии (2)
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Байкал (Lviv)
11.10.2020 в 11:49
Якщо в Ліверпулі були Каріус, Адріан, то сам раз їм взяти Бущана.
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skopa (Харьков)
11.10.2020 в 11:48
Не..а..Надо еще подумать..Дать слить ему еще пяток матчей..СаШо вон до пенсии в ВКДК стоял..
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