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Ливерпуль нашел замену Адриану в Чемпионшипе
Джек Батленд может вернуться на высший уровень
"Ливерпуль" задумывается о приобретении голкипера "Стоука" Джека Батленда.
Некогда Батленд, самый молодой голкипер сборной Англии всех времен, считался невероятно талантливым игроком и отправился в Чемпионшип лишь потому, что "Стоук" установил высокий ценник за Джека.
Сейчас Батленду уже 27, и с недавних пор валлиец Адам Дэвис вытеснил его из стартового состава "гончаров". Батленд остается одним из самых высокооплачиваемых игроков "Стоука" и имеет контракт только до конца сезона, поэтому досрочное расставание может быть в интересах обеих сторон.
Эта ситуация привлекла внимание "Ливерпуля", который засомневался в Адриане как дублере для Алиссона после шокирующего поражения 7:2 от "Астон Виллы" перед международным перерывом.
Как напоминает Daily Mirror, сделки между клубами Премьер-Лиги и Футбольной Лиги разрешены до следующей пятницы.
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