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Де Брюйне: Перейдет ли Месси в Сити? Если честно, мне все равно

Англия
(1 голосов)

Работоспособный бельгиец не мечтает об игре с Лео в одной команде, как многие

Де Брюйне: Перейдет ли Месси в Сити? Если честно, мне все равно
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне прокомментировал слухи насчет возможного перехода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси к "горожанам" будущим летом.

На днях операционный директор "Сити" Омар Беррда заверил, что его клуб обладает достаточными ресурсами, чтобы подписать Месси следующим летом, когда у Лионеля истекает контракт на "Ноу Камп".

Однако Де Брюйне равнодушен к этим спекуляциям и не хочет забегать вперед.

"Если честно, мне все равно. Если он перейдет, это хорошо. Если нет, у нас достаточно хороших игроков в клубе, совместной игрой с которыми я наслаждаюсь, но в любом случае это не случится сейчас", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.

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В статье: Лионель Месси Барселона Манчестер Сити (Англия) Кевин Де Брюйне
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
11.10.2020 в 14:57
Ахахха,, думаю не все равно, если льоня придет в сити, брюня сядет на лавку и на долго.
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paramon7 (Запорожье)
11.10.2020 в 14:48
Такое впечатление, что повторили летнее интервью Де Брюйне, когда гном пытался сбежать с барсы
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