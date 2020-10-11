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Де Брюйне: Перейдет ли Месси в Сити? Если честно, мне все равно
Работоспособный бельгиец не мечтает об игре с Лео в одной команде, как многие
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне прокомментировал слухи насчет возможного перехода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси к "горожанам" будущим летом.
На днях операционный директор "Сити" Омар Беррда заверил, что его клуб обладает достаточными ресурсами, чтобы подписать Месси следующим летом, когда у Лионеля истекает контракт на "Ноу Камп".
Однако Де Брюйне равнодушен к этим спекуляциям и не хочет забегать вперед.
"Если честно, мне все равно. Если он перейдет, это хорошо. Если нет, у нас достаточно хороших игроков в клубе, совместной игрой с которыми я наслаждаюсь, но в любом случае это не случится сейчас", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.
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