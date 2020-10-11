Де Брюйне: Перейдет ли Месси в Сити? Если честно, мне все равно

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне прокомментировал слухи насчет возможного перехода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси к "горожанам" будущим летом.

На днях операционный директор "Сити" Омар Беррда заверил, что его клуб обладает достаточными ресурсами, чтобы подписать Месси следующим летом, когда у Лионеля истекает контракт на "Ноу Камп".

Однако Де Брюйне равнодушен к этим спекуляциям и не хочет забегать вперед.