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Венгер: Арсенал удивит в этом сезоне, их ждет успешный год

Англия
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Экс-наставник "канониров" оптимистичен по поводу будущего команды

Венгер: Арсенал удивит в этом сезоне, их ждет успешный год
Новина українською

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "канониры" способны стать командой-сюрпризом этого сезона Премьер-Лиги.

"Артете нужно продолжать формировать команду под свое видение и придерживаться своих идей до конца.

Думаю, у них хороший командный дух, и есть хорошие шансы на успешный сезон. Я верю, что "Арсенал" способен финишировать в топ-4, если не больше.

На мой взгляд, они способны удивить в этом году. Они хорошо закупились, они укрепили свою оборону. А также они сохранили уже имеющихся игроков. В свой последний год в клубе я купил Пьер-Эмерика Обамеянга, и они сохранили его. У них есть все ингредиенты и нет по-настоящему слабых мест", — сообщил Венгер The Guardian.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Микель Артета
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