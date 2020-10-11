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Венгер: Арсенал удивит в этом сезоне, их ждет успешный год
Экс-наставник "канониров" оптимистичен по поводу будущего команды
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "канониры" способны стать командой-сюрпризом этого сезона Премьер-Лиги.
"Артете нужно продолжать формировать команду под свое видение и придерживаться своих идей до конца.
Думаю, у них хороший командный дух, и есть хорошие шансы на успешный сезон. Я верю, что "Арсенал" способен финишировать в топ-4, если не больше.
На мой взгляд, они способны удивить в этом году. Они хорошо закупились, они укрепили свою оборону. А также они сохранили уже имеющихся игроков. В свой последний год в клубе я купил Пьер-Эмерика Обамеянга, и они сохранили его. У них есть все ингредиенты и нет по-настоящему слабых мест", — сообщил Венгер The Guardian.
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