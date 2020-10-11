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МЮ может уволить Сульшера

Англия
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Ближайшие недели станут определяющими для норвежского специалиста

МЮ может уволить Сульшера
Новина українською

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд не будет церемониться с главным тренером Оле Гунаром Сульшером, если тот резко не выправит игру и результаты команды после международного перерыва.

Как сообщает Daily Mirror, ближайшие недели станут определяющими для Сульшера. Вудворд не будет тянуть с увольнением норвежского специалиста, если "дьяволы" не прибавят, и на то есть большая причина. Имя этой причины — Маурисио Почеттино. Боссы "Юнайтед" отлично осведомлены, что экс-наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" заинтересован в работе с "дьяволами".

Принимая решение в отношении Сульшера, Вудворд собирается отстраниться от эмоций, хотя именно под их влиянием, судя по всему, Эд и предложил Оле Гуннару постоянный контракт в марте 2019-го.

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В статье: Маурисио Почеттино Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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