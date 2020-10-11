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Ливерпуль и Ман Юнайтед предлагают сократить АПЛ

Англия
(1 голосов)

Клубы совместно с американской компанией разработали проект

Ливерпуль и Ман Юнайтед предлагают сократить АПЛ
Новина українською

Издание The Telegraph сообщает, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" хотят сократить количестве команд в АПЛ.

Клубы вместе разработали проект, согласно которому предложено сократить количество команд в английском чемпионате с 20 до 18. В Чемпионшипе, третьем и четвертом дивизионах Англии будет по 24 команды.

Разработкой данного предложения занималась американская компания Fenway Sports Group, которая владеет "Ливерпулем".

Также Fenway Sports Group в рамках проекта предлагает Английской футбольной лиге (EFL) финансовую помощь: аванс в размере 250 миллионов фунтов, для покрытия потерь от кризиса, а также ежегодные выплаты в размере 25% от доходов. А 100 млн планируется перевести на счет Футбольной ассоциации Англии (FA).

Главная цель проекта: сократить разницу в доходах от телевизионных контрактов между АПЛ и EFL. "Ливерпуль" и "МЮ" ожидают поддержки от других клубов "большой шестерки" АПЛ.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Telegraph

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
11.10.2020 в 19:17
Давно ожидаемых ход. Вопрос был только в том, кто решится
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simargl (Чернигов)
11.10.2020 в 19:16
Неожиданный ход.
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