Ливерпуль и Ман Юнайтед предлагают сократить АПЛ

Издание The Telegraph сообщает, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" хотят сократить количестве команд в АПЛ.

Клубы вместе разработали проект, согласно которому предложено сократить количество команд в английском чемпионате с 20 до 18. В Чемпионшипе, третьем и четвертом дивизионах Англии будет по 24 команды.

Разработкой данного предложения занималась американская компания Fenway Sports Group, которая владеет "Ливерпулем".

Также Fenway Sports Group в рамках проекта предлагает Английской футбольной лиге (EFL) финансовую помощь: аванс в размере 250 миллионов фунтов, для покрытия потерь от кризиса, а также ежегодные выплаты в размере 25% от доходов. А 100 млн планируется перевести на счет Футбольной ассоциации Англии (FA).

Главная цель проекта: сократить разницу в доходах от телевизионных контрактов между АПЛ и EFL. "Ливерпуль" и "МЮ" ожидают поддержки от других клубов "большой шестерки" АПЛ.