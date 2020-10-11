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Ливерпуль и Ман Юнайтед предлагают сократить АПЛ
Клубы совместно с американской компанией разработали проект
Издание The Telegraph сообщает, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" хотят сократить количестве команд в АПЛ.
Клубы вместе разработали проект, согласно которому предложено сократить количество команд в английском чемпионате с 20 до 18. В Чемпионшипе, третьем и четвертом дивизионах Англии будет по 24 команды.
Разработкой данного предложения занималась американская компания Fenway Sports Group, которая владеет "Ливерпулем".
Также Fenway Sports Group в рамках проекта предлагает Английской футбольной лиге (EFL) финансовую помощь: аванс в размере 250 миллионов фунтов, для покрытия потерь от кризиса, а также ежегодные выплаты в размере 25% от доходов. А 100 млн планируется перевести на счет Футбольной ассоциации Англии (FA).
Главная цель проекта: сократить разницу в доходах от телевизионных контрактов между АПЛ и EFL. "Ливерпуль" и "МЮ" ожидают поддержки от других клубов "большой шестерки" АПЛ.
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