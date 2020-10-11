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АПЛ заявила, что проект Ливерпуля и МЮ может нести разрушительное влияние

Англия
(1 голосов)

Сайт АПЛ опубликовал свой ответ на предложение "Ливерпуля" и "МЮ"

АПЛ заявила, что проект Ливерпуля и МЮ может нести разрушительное влияние
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Официальный сайт АПЛ прокомментировал предложение "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" реформировать английскую Премьер-лигу.

"Ливерпуль" и "Ман Юнайтед" вместе с американской компанией Fenway Sports Group разработали проект, согласно которому предлагают сократить число команд в высшем английском дивизионе, а также изменить систему выплат за ТВ-права.

"Сегодня мы видели в медиа сообщения о плане реструктуризации футбола в стране. Английский футбол – самый популярный в мире, у него яркая, динамичная и конкурентоспособная структура лиг, вызывающая интерес во всем мире.

Чтобы и дальше оставаться на таких позициях, всем нам важно работать вместе. И Премьер-лига, и FA поддерживают широкое обсуждение будущего футбола, включая структуру турниров, календарь и общее финансирование, особенно в свете последствий коронавируса.

У футбола много заинтересованных сторон, поэтому работа должна проводиться через соответствующие каналы, позволяющие всем клубам и заинтересованным сторонам внести свой вклад.

По мнению Премьер-лиги, ряд отдельных предложений в опубликованном сегодня плане могут иметь разрушительное влияние на всю игру, и мы разочарованы тем, что Рик Парри, председатель EFL, оказал свою официальную поддержку.

Премьер-лига добросовестно работает со своими клубами и EFL, чтобы найти решение по требованию об экстренном финансировании в связи с коронавирусом. Эта работа будет продолжена", – заявила АПЛ.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
premierleague.com

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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
11.10.2020 в 21:22
В Англии лучше бы кубки бесполезные порезали, чем сокращать лигу. Новички здесь хорошего уровня, смотреть приятно. К тому же кому-кому, а в АПЛ на деньги жаловаться грех, поэтому о каких доходах речь?
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Инспектор ( )
11.10.2020 в 20:35
АПЛ надо поубавилось аппетит
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