АПЛ заявила, что проект Ливерпуля и МЮ может нести разрушительное влияние

Официальный сайт АПЛ прокомментировал предложение "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" реформировать английскую Премьер-лигу .

"Ливерпуль" и "Ман Юнайтед" вместе с американской компанией Fenway Sports Group разработали проект, согласно которому предлагают сократить число команд в высшем английском дивизионе, а также изменить систему выплат за ТВ-права.

"Сегодня мы видели в медиа сообщения о плане реструктуризации футбола в стране. Английский футбол – самый популярный в мире, у него яркая, динамичная и конкурентоспособная структура лиг, вызывающая интерес во всем мире.

Чтобы и дальше оставаться на таких позициях, всем нам важно работать вместе. И Премьер-лига, и FA поддерживают широкое обсуждение будущего футбола, включая структуру турниров, календарь и общее финансирование, особенно в свете последствий коронавируса.

У футбола много заинтересованных сторон, поэтому работа должна проводиться через соответствующие каналы, позволяющие всем клубам и заинтересованным сторонам внести свой вклад.

По мнению Премьер-лиги, ряд отдельных предложений в опубликованном сегодня плане могут иметь разрушительное влияние на всю игру, и мы разочарованы тем, что Рик Парри, председатель EFL, оказал свою официальную поддержку.

Премьер-лига добросовестно работает со своими клубами и EFL, чтобы найти решение по требованию об экстренном финансировании в связи с коронавирусом. Эта работа будет продолжена", – заявила АПЛ.