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Озил отказался переезжать в Саудовскую Аравию и получил от Арсенала крупный бонус за лояльность
Золотой немецкий мальчик
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил отказался от перехода в "Аль-Наср Эр-Рияд". Саудовский клуб предлагал "канонирам" за 31-летнего немецкого исполнителя 5 миллионов фунтов стерлингов, а самому Озилу – 2-летний многомиллионный контракт.
По информации журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, Месут не собирается покидать Северный Лондон даже несмотря на отсутствие игровой практики.
????Al-Nassr ???????? ???????? ofreció £5.000.000 al Arsenal ????????⚪???? por Mesut Özil y el club está dispuesto a desprenderse de él.— César Luis Merlo (@CLMerlo) October 11, 2020
*️⃣Al alemán???????? le ofrecen un millonario contrato por dos temporadas, pero su intención es firme: por ahora no desea marcharse pese a que no es tenido en cuenta. pic.twitter.com/EXkiBxTVST
По информации The Athletic, немец получил от "Арсенала" бонус за лояльность. Сумма была прописана в контракте – футболист получил около 9 миллионов евро. Похоже, именно данный пункт удержал Месута в летнее трансферное окно. Напомним, Озил не попал в заявку "Арсенала" на Лигу Европы, а на поле не выходит с марта этого года.
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