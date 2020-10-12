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Озил отказался переезжать в Саудовскую Аравию и получил от Арсенала крупный бонус за лояльность

Англия
(1 голосов)

Золотой немецкий мальчик

Озил отказался переезжать в Саудовскую Аравию и получил от Арсенала крупный бонус за лояльность
Новина українською

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил отказался от перехода в "Аль-Наср Эр-Рияд". Саудовский клуб предлагал "канонирам" за 31-летнего немецкого исполнителя 5 миллионов фунтов стерлингов, а самому Озилу – 2-летний многомиллионный контракт.

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По информации журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, Месут не собирается покидать Северный Лондон даже несмотря на отсутствие игровой практики.

По информации The Athletic, немец получил от "Арсенала" бонус за лояльность. Сумма была прописана в контракте – футболист получил около 9 миллионов евро. Похоже, именно данный пункт удержал Месута в летнее трансферное окно. Напомним, Озил не попал в заявку "Арсенала" на Лигу Европы, а на поле не выходит с марта этого года.

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) Аль-Наср (Саудовская Аравия) Аль-Наср
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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1_Rui_3 (Винница)
12.10.2020 в 12:08
Ну да,здесь его кормят огромной зарплатой,о какой Саудовской Аравии речь может идти?.....
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