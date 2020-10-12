"Я проиграл несколько финалов – это неприятно". Клопп трогательно ответил на письмо 11-летнего болельщика

Менеджер "Ливерпуля" ответил Льюису Балфу, который поделился с ним беспокойством перед своим поступлением в среднюю школу. Немец решил напомнить ему о нескольких проигранных финалах и дал несколько советов.

"Привет, Льюис. Я могу начать с секрета? Я тоже нервничаю. На самом деле, я был бы обеспокоен, если бы не нервничал, ведь когда такое происходит, то у меня появляется шанс превратить эту энергию во что-то позитивное. Понимаю, что для мальчика твоего возраста, возможно, странно думать, что тренер "Ливерпуля" может чувствовать то же, что и ты. Тем не менее, так и есть".

"По твоему письму понятно, что ты очень внимательный и заботливый человек, а когда у тебя есть подобные качества, не нервничать очень трудно. Ты спросил у меня, что я делаю, когда так себя чувствуют мои игроки, и ответ простой – я напоминаю им, насколько они важны для меня, насколько я в них верю. Я не сомневаюсь, что такая же ситуация у тебя и у твоей семьи. Тебе не нужно беспокоиться о том, что происходит что-то плохое".

"Я проиграл несколько финалов – это неприятное чувство. С помощью семьи и друзей я шел вперед, в конце концов, мы круто провели время. Если бы я зацикливался на плохих моментах, то это было бы невыносимо. Будь позитивен в отношении себя и с нетерпением жди потрясающих моментов, которые, я уверен, у тебя будут. И не забывай, что ты – часть семьи "Ливерпуля", а это значит, что у тебя есть миллионы людей, которые хотят, чтобы ты был счастлив. Твоя поддержка значит очень многое для меня и для всех в "Ливерпуле". Мы поддерживаем тебя".

На письмо отреагировала мама мальчика: "Спасибо вам за прекрасный ответ на письмо моего сына о том, как он справляется с тревогой. Вы очень обрадовали его. Он часто спрашивал, ответит ли ему Юрген, ведь на сайте написано, что игроки и тренер не могут отвечать на все письма. Сын на седьмом небе от счастья". Напомним, команды Клоппа проиграли 6 финалов из 8.