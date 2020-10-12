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Манчестер Сити потратил больше миллиарда евро на формирование текущего состава

Англия
(1 голосов)

Пеп вне конкуренции

Манчестер Сити потратил больше миллиарда евро на формирование текущего состава
Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг клубов из топ-5 лиг Европы, потративших больше всех на формирование текущего состава.

Возглавил список "Манчестер Сити". Стоит отметить, что "горожане" стали единственным клубом, который потратил более 1 миллиарда евро.

В тройку самых щедрых команд также вошли французский "ПСЖ" и английский "Манчестер Юнайтед".

Рейтинг CIES Football Observatory

1. "Манчестер Сити" (Англия) — 1,036 миллиарда евро

2. "ПСЖ" (Франция) — 888 миллионов

3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 844

4. "Барселона" (Испания) — 826

5. "Челси" (Англия) — 763

6. "Реал" (Испания) — 708

7. "Ливерпуль" (Англия) — 666

8. "Ювентус" (Италия) — 594

9. "Арсенал" (Англия) — 590

10. "Эвертон" (Англия) — 504

11. "Атлетико" (Испания) — 483

12. "Тоттенхэм" (Англия) — 479

13. "Наполи" (Италия) — 467

14. "Интер" (Италия) — 439

15. "Бавария" (Германия) — 408

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Манчестер Сити
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Источник:
Sport-express.ru

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
12.10.2020 в 16:37
Гвардиола как айфон. Вроде и хороший и качество есть. Но слишком безоснованно дорогой)
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Dimka26 (Чернигов)
12.10.2020 в 16:25
Бавария красавчики. Экономные .15 место . А результаты рчен. Достойные на всех фронтах.
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-1
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PiterCantrope (Франківськ)
12.10.2020 в 17:19
Вони в багатьох випадках виходять на гравців, у яких закінчуються контракти за 2-3 роки, і домовляються про перехід заздалегідь. Ті гравці дограють свої контракти в клубах, і переходять задурно в "Баварію". Левандовський, Горецка, Нюбель перейшли задурно. Або підписують їх в останній рік контракту, коли клуби вже не можуть виставляти високі цінники. "Динамо" чи "Шахтар" теж могли б займатись подібним, якби в чемпіонаті України були сильні гравці.
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hardcorepwnz (Украина)
12.10.2020 в 16:19
Вы ничего не понимаете в футболе, Пеп на самом деле топ тренер
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