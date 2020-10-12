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Манчестер Сити потратил больше миллиарда евро на формирование текущего состава
Пеп вне конкуренции
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг клубов из топ-5 лиг Европы, потративших больше всех на формирование текущего состава.
Возглавил список "Манчестер Сити". Стоит отметить, что "горожане" стали единственным клубом, который потратил более 1 миллиарда евро.
В тройку самых щедрых команд также вошли французский "ПСЖ" и английский "Манчестер Юнайтед".
Рейтинг CIES Football Observatory
1. "Манчестер Сити" (Англия) — 1,036 миллиарда евро
2. "ПСЖ" (Франция) — 888 миллионов
3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 844
4. "Барселона" (Испания) — 826
5. "Челси" (Англия) — 763
6. "Реал" (Испания) — 708
7. "Ливерпуль" (Англия) — 666
8. "Ювентус" (Италия) — 594
9. "Арсенал" (Англия) — 590
10. "Эвертон" (Англия) — 504
11. "Атлетико" (Испания) — 483
12. "Тоттенхэм" (Англия) — 479
13. "Наполи" (Италия) — 467
14. "Интер" (Италия) — 439
15. "Бавария" (Германия) — 408
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