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Пол Скоулз возглавил Солфорд Сити
Скоулз является совладельцем клуба
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз возглавил "Солфорд Сити", сообщает BBC.
Экс-полузащитник стал временным главным тренером команды после отставки предыдущего наставника Грэма Александера. При этом Скоулз является совладельцем клуба.
"Солфорд Сити" в настоящее время выступает в Лиге 2, четвёртом по силе дивизионе Англии, где после пяти туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 9 очков, и находится в одном очке от третьей строчки, обеспечивающей повышение в классе.
Вместе со Скоулзом "Солфорд Сити" владеют другие представители звёздного поколения выпускников академии "Манчестер Юнайтед": Ники Батт, Райан Гиггз, Гари и Фил Невиллы, а также Дэвид Бекхэм, который приобрёл долю в клубе в январе прошлого года. При этом главным владельцем клуба с 40% акций остаётся сингапурский миллиардер Питер Лим, которому также принадлежит "Валенсия".
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