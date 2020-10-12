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"Месси выигрывал титулы, а не Гвардиола". Феликс Магат раскритиковал наставника Ман Сити

Англия
(4 голосов)

Мнение, которое имеет право на жизнь

"Месси выигрывал титулы, а не Гвардиола". Феликс Магат раскритиковал наставника Ман Сити
UA-Футбол
Новина українською

Немецкий тренер Феликс Магат серьезно прошелся по Хосепе Гвардиоле, раскритиковав его тренерский стиль.

"Месси выигрывал титулы, а не Гвардиола. Без Лео его система не работает так же хорошо, иначе он бы он уже выиграл Лигу Чемпионов с "Баварией" или "Ман Сити".

Тики-така работает только в том случае, если в вашей команде есть футболисты, которые технически превосходят оппонентов. Для зрителя такой стиль просто скучен.

Гвардиола в последнее время часто проигрывает, пытаясь выиграть матч еще до его начала. Такая тактика часто приводит к неправильным решениям", - приводит слова "железного Феликса" Sport Bild.

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После ухода из "Барселоны" Гвардиола выиграл 13 трофеев, однако ни разу не играл в финале Лиги Чемпионов.

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В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Феликс Магат Барселона Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Tom Valentine (Bolintci)
12.10.2020 в 19:57
Напомните, сколько раз становился победителем ЛЧ этот самый Магат?
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