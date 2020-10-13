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Кариус: О матче с Реалом вспоминают только журналисты

Англия
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Лорис не хочет вспоминать тот матч

Кариус: О матче с Реалом вспоминают только журналисты
Новина українською

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус высказался о финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018.

В решающем матче того розыгрыша мерсисайдцы встречались с мадридским "Реалом", к тому моменту становившийся обладателем главного еврокубка два года подряд. Кариус допустил грубую ошибку, сбросив мяч на ногу Кариму Бензема и позволив ему открыть счёт. Ближе к концу матча Лорис не сумел отбить дальний удар Гарета Бэйла. "Реал" победил со счётом 3:1.

"Это было два года назад. С того момента я провёл более 60 матчей. Я пришёл в "Унион", чтобы хорошо выступить. Конечно, я долго играл за границей, но сейчас это не имеет значения. Я уже давно не думаю о том финале. Единственные, кто говорит о нём, – это журналисты. Мне эта тема уже давно наскучила", — приводит слова Кариуса Kicker.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Лорис Кариус
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