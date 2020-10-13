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Выбрал 18-й номер. Арсенал официально представил 50-миллионного новичка

Англия
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Лондон серьезно усилился

Выбрал 18-й номер. Арсенал официально представил 50-миллионного новичка
UA-Футбол
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В последние часы трансферного окна, "Арсенал" совершил крупную сделку - был подписан Томас Парти. Они активировали его клаусулу и выплатили 50 миллионов.

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Сегодня футболист был официально представлен в качестве игрока новой команды. За лондонский клуб Парти будет играть под 18-м номером.

Отметим, что в последнем сезоне Томас успел сыграть 46 матчей и забить четыре гола.

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В статье: Арсенал (Лондон) Томас Парти
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