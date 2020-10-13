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Выбрал 18-й номер. Арсенал официально представил 50-миллионного новичка
Лондон серьезно усилился
В последние часы трансферного окна, "Арсенал" совершил крупную сделку - был подписан Томас Парти. Они активировали его клаусулу и выплатили 50 миллионов.
Сегодня футболист был официально представлен в качестве игрока новой команды. За лондонский клуб Парти будет играть под 18-м номером.
???? The time has come...#NoThomasNoPartey | @ThomasPartey22 pic.twitter.com/VxBadVgnrN— Arsenal (@Arsenal) October 13, 2020
Pulling no punches! ????#NoThomasNoPartey | @ThomasPartey22 pic.twitter.com/2XaiQOmBU8— Arsenal (@Arsenal) October 13, 2020
Отметим, что в последнем сезоне Томас успел сыграть 46 матчей и забить четыре гола.
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