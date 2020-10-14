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Три короля: на экраны выходит документальный фильм про Стейна, Шенкли и Басби

Англия
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Вашему вниманию – трейлер

Три короля: на экраны выходит документальный фильм про Стейна, Шенкли и Басби
Новина українською

"Три короля" – это документальный фильм про Мэтта Басби, Билла Шенкли и Джока Стейна. Он будет доступен уже в начале следующего месяца в кинотеатрах, после проката выйдет в цифре (16 ноября).

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Фильм расскажет историю трех великих тренеров, которые проделали длинный путь к триумфу. Сейчас можно ознакомиться с трейлером:

Джок Стейн стал первым британским тренером, который выиграл Кубок европейских чемпионов (с "Селтиком" в 1967 году). Билл Шенкли – менеджер "Ливерпуля", один из самых успешных и уважаемых британских специалистов. Сэр Александр Мэттью Басби известен как главный тренер "Манчестер Юнайтед", второй в списке тренеров клуба по длительности руководства командой.

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В статье: Селтик (Глазго) Ливерпуль Билл Шенкли Манчестер Юнайтед Малыши Басби Мэтт Басби Джок Стейн
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Источник:
The Celtic Star

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