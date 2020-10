Три короля: на экраны выходит документальный фильм про Стейна, Шенкли и Басби

"Три короля" – это документальный фильм про Мэтта Басби, Билла Шенкли и Джока Стейна. Он будет доступен уже в начале следующего месяца в кинотеатрах, после проката выйдет в цифре (16 ноября).

Фильм расскажет историю трех великих тренеров, которые проделали длинный путь к триумфу. Сейчас можно ознакомиться с трейлером:

Trailer for the new documentary about Jock Stein, Bill Shankly and Matt Busby.



The Three Kings.



Looks amazing.pic.twitter.com/8MIN2fReZp