Три короля: на экраны выходит документальный фильм про Стейна, Шенкли и Басби

"Три короля" – это документальный фильм про Мэтта Басби, Билла Шенкли и Джока Стейна. Он будет доступен уже в начале следующего месяца в кинотеатрах, после проката выйдет в цифре (16 ноября).

Фильм расскажет историю трех великих тренеров, которые проделали длинный путь к триумфу. Сейчас можно ознакомиться с трейлером:

Trailer for the new documentary about Jock Stein, Bill Shankly and Matt Busby.



The Three Kings.



Looks amazing.pic.twitter.com/8MIN2fReZp — Andrew 9️⃣???????? (@Hullbhoy) October 12, 2020

Джок Стейн стал первым британским тренером, который выиграл Кубок европейских чемпионов (с "Селтиком" в 1967 году). Билл Шенкли – менеджер "Ливерпуля", один из самых успешных и уважаемых британских специалистов. Сэр Александр Мэттью Басби известен как главный тренер "Манчестер Юнайтед", второй в списке тренеров клуба по длительности руководства командой.