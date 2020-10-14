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Три короля: на экраны выходит документальный фильм про Стейна, Шенкли и Басби
Вашему вниманию – трейлер
"Три короля" – это документальный фильм про Мэтта Басби, Билла Шенкли и Джока Стейна. Он будет доступен уже в начале следующего месяца в кинотеатрах, после проката выйдет в цифре (16 ноября).
Фильм расскажет историю трех великих тренеров, которые проделали длинный путь к триумфу. Сейчас можно ознакомиться с трейлером:
Trailer for the new documentary about Jock Stein, Bill Shankly and Matt Busby.— Andrew 9️⃣???????? (@Hullbhoy) October 12, 2020
The Three Kings.
Looks amazing.pic.twitter.com/8MIN2fReZp
Джок Стейн стал первым британским тренером, который выиграл Кубок европейских чемпионов (с "Селтиком" в 1967 году). Билл Шенкли – менеджер "Ливерпуля", один из самых успешных и уважаемых британских специалистов. Сэр Александр Мэттью Басби известен как главный тренер "Манчестер Юнайтед", второй в списке тренеров клуба по длительности руководства командой.
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