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День, когда Терри встал в ворота: 14 лет назад форвард Рединга нанес Петру Чеху перелом черепа

Англия
(3 голосов)

Именно поэтому вратарь носил шлем до конца карьеры

День, когда Терри встал в ворота: 14 лет назад форвард Рединга нанес Петру Чеху перелом черепа
Новина українською

14 октября 2006 года – именно в этот день могла оборваться профессиональная карьера голкипера "Челси" Петра Чеха. Все дело в том, что во время матча "Рединг" – "Челси" в голову вратаря "синих" с колена влетел Стивен Хант.

Игрок хозяев даже не подозревал, что нанес Чеху тяжелейшую травму – вдавленный перелом черепа. После эпизода он улыбался, а тогдашний тренер лондонцев Жозе Моуриньо параллельно требовал вызвать скорую на стадион – она приехала далеко не сразу.

Петра успешно прооперировали, вставив в череп специальные металлические пластины. Позднее дизайнер Adidas разработал специальный шлем, который защищал голову голкипера на протяжении дальнейшей карьеры.

Вместо Чеха, которого унесли на носилках, на поле вышел Карло Кудичини. Тем не менее, беды для вратарей "Челси" в тот вечер не закончились на травме Петра – итальянец также получил повреждение.

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Примерять перчатки и встать в рамку ворот пришлось защитнику "Челси" Джону Терри. Гости смогли увезти домой три очки – "пенсионеры" добыли победу со счетом 0:1.

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В статье: Джон Терри Петр Чех Челси (Лондон) Карло Кудичини Рединг (Англия) Рединг Стивен Хант
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Комментарии (2)
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Bonus (Львів)
14.10.2020 в 15:57
Зазвичай в таких ситуаціях польові гравці перестрибують воротарів, а тут навпаки вприсядь коліном вперед летів. Може Хант й не хотів травмувати Чеха, але якось дивно в цьому епізоді зіграв.
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Кот-Философ (Черкаси)
14.10.2020 в 14:06
тепер нарешті дізнався причину з якої Чех був танкістомна відео до речі Спешл Ван ще не сивий і без залисин.
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