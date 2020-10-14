День, когда Терри встал в ворота: 14 лет назад форвард Рединга нанес Петру Чеху перелом черепа

14 октября 2006 года – именно в этот день могла оборваться профессиональная карьера голкипера "Челси" Петра Чеха. Все дело в том, что во время матча "Рединг" – "Челси" в голову вратаря "синих" с колена влетел Стивен Хант.

Игрок хозяев даже не подозревал, что нанес Чеху тяжелейшую травму – вдавленный перелом черепа. После эпизода он улыбался, а тогдашний тренер лондонцев Жозе Моуриньо параллельно требовал вызвать скорую на стадион – она приехала далеко не сразу.

Петра успешно прооперировали, вставив в череп специальные металлические пластины. Позднее дизайнер Adidas разработал специальный шлем, который защищал голову голкипера на протяжении дальнейшей карьеры.

Petr Cech mengalami cedera serius stlh kepala nya bertabrakan dgn lutut Stephen Hunt di Reading, 14 Okt '06. pic.twitter.com/kUYNE4Sk — Chelsea Indonesia Supporters Club (@chelseaindo) October 18, 2012

Вместо Чеха, которого унесли на носилках, на поле вышел Карло Кудичини. Тем не менее, беды для вратарей "Челси" в тот вечер не закончились на травме Петра – итальянец также получил повреждение.

Примерять перчатки и встать в рамку ворот пришлось защитнику "Челси" Джону Терри. Гости смогли увезти домой три очки – "пенсионеры" добыли победу со счетом 0:1.

Petr Cech injured. Carlo Cudicini then injured.



John Terry steps up... ???? #onthisday pic.twitter.com/6e2y6snjxm — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 14, 2020