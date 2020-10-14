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Болельщика Вест Хэма отстранили на 3 года за расистские выкрики в адрес Салаха
Также его оштрафовали на 400 фунтов
Болельщик "Вест Хэм Юнайтед" был наказан за своё поведение во время домашнего матча с "Ливерпулем" в феврале 2019 года.
После той встречи, завершившейся со счётом 1:1, в сети появилось видео с трибуны, на котором было слышно, как нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха оскорбляют на расовой почве, пока он разыгрывает угловой удар. "Вест Хэм" впоследствии организовал расследование инцидента и передал в полицию все доказательства выкриков в адрес египтянина.
Как сообщает BBC, оскорблявшим Салаха болельщиком оказался 48-летний Брэдли Тамвуд. Мужчина признал свою вину. Суд запретил ему посещать матчи в течение трёх лет, а также оштрафовал его на £ 400. Также Тамвуда обязали выплатить £ 125 млн в качестве компенсации для потерпевшего и суда.
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