Болельщика Вест Хэма отстранили на 3 года за расистские выкрики в адрес Салаха

Болельщик "Вест Хэм Юнайтед" был наказан за своё поведение во время домашнего матча с "Ливерпулем" в феврале 2019 года.

После той встречи, завершившейся со счётом 1:1, в сети появилось видео с трибуны, на котором было слышно, как нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха оскорбляют на расовой почве, пока он разыгрывает угловой удар. "Вест Хэм" впоследствии организовал расследование инцидента и передал в полицию все доказательства выкриков в адрес египтянина.

Как сообщает BBC, оскорблявшим Салаха болельщиком оказался 48-летний Брэдли Тамвуд. Мужчина признал свою вину. Суд запретил ему посещать матчи в течение трёх лет, а также оштрафовал его на £ 400. Также Тамвуда обязали выплатить £ 125 млн в качестве компенсации для потерпевшего и суда.