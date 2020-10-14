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Болельщика Вест Хэма отстранили на 3 года за расистские выкрики в адрес Салаха

Англия
(1 голосов)

Также его оштрафовали на 400 фунтов

Болельщика Вест Хэма отстранили на 3 года за расистские выкрики в адрес Салаха
Новина українською

Болельщик "Вест Хэм Юнайтед" был наказан за своё поведение во время домашнего матча с "Ливерпулем" в феврале 2019 года.

После той встречи, завершившейся со счётом 1:1, в сети появилось видео с трибуны, на котором было слышно, как нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха оскорбляют на расовой почве, пока он разыгрывает угловой удар. "Вест Хэм" впоследствии организовал расследование инцидента и передал в полицию все доказательства выкриков в адрес египтянина.

Как сообщает BBC, оскорблявшим Салаха болельщиком оказался 48-летний Брэдли Тамвуд. Мужчина признал свою вину. Суд запретил ему посещать матчи в течение трёх лет, а также оштрафовал его на £ 400. Также Тамвуда обязали выплатить £ 125 млн в качестве компенсации для потерпевшего и суда.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
14.10.2020 в 17:50
125 млн???
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