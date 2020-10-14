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Озил отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе
Футболист обеспокоен тем, что между Арменией и Азербайджаном идет война
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил опубликовал в своём "твиттере" заявление насчёт конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией.
"Для меня важно, чтобы каждый в мире знал, что Нагорный Карабах на международном уровне и законно признан частью Азербайджана, хоть пока он и нелегально оккупирован. В марте 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Азербайджана и требующую полного вывода армянских войск. Я призываю всех соблюдать и признавать это решение.
Я разделяю мнение ООН и многих других людей, которые обеспокоены вооружённым конфликтом в Нагорном Карабахе, угрожающим международной безопасности и миру. Давайте добьёмся мира и будем стремиться к честному будущему, в котором не будет места жестокости. Каждая смерть у обеих сторон конфликта – это потеря для всех нас", — говорится в заявлении.
Озил, выступавший за сборную Германии и имеющий турецкие корни, сопроводил свой пост цитатой бывшего президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка: "Проблемы Азербайджана – это наши проблемы, его радость – это наша радость". Также Месут написал следующее: "Одна нация, два государства".
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