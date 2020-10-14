  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Озил отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Озил отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе

Англия
(1 голосов)

Футболист обеспокоен тем, что между Арменией и Азербайджаном идет война

Озил отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе
Новина українською

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил опубликовал в своём "твиттере" заявление насчёт конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией.

"Для меня важно, чтобы каждый в мире знал, что Нагорный Карабах на международном уровне и законно признан частью Азербайджана, хоть пока он и нелегально оккупирован. В марте 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Азербайджана и требующую полного вывода армянских войск. Я призываю всех соблюдать и признавать это решение.

Я разделяю мнение ООН и многих других людей, которые обеспокоены вооружённым конфликтом в Нагорном Карабахе, угрожающим международной безопасности и миру. Давайте добьёмся мира и будем стремиться к честному будущему, в котором не будет места жестокости. Каждая смерть у обеих сторон конфликта – это потеря для всех нас", — говорится в заявлении.

Озил, выступавший за сборную Германии и имеющий турецкие корни, сопроводил свой пост цитатой бывшего президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка: "Проблемы Азербайджана – это наши проблемы, его радость – это наша радость". Также Месут написал следующее: "Одна нация, два государства".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Норд Ост (Город)
14.10.2020 в 18:39
ой, все такие обеспокоенные прям)
Ответить
0
0
Footballhead (м. Чернігів)
14.10.2020 в 18:02
Шо за мовне каліцтво? Читаю новину в українській версії, а мені вибиває російській текст. Альо, хто там забув чєлюсть узкоязичную поміняти?
Ответить
0
-2
Норд Ост (Город)
14.10.2020 в 18:39
ну читай на русском ,нихт проблэм
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
14.10.2020 в 17:51
Привет Мхитаряну передал.
Ответить
+3
0
Alex.696 (Немирів)
14.10.2020 в 17:31
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...