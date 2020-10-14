Манчестер Юнайтед претендует на полузащитника Баварии

По информации RMC Sport, хавбек "Баварии" Корантен Толиссо может сменить команду зимой. В трансфере 26-летнего француза заинтересован "Манчестер Юнайтед", который уже начал общаться с окружением игрока.

Сообщается, что мюнхенцы готовы отпустить Толиссо за 35 миллионов евро. На игрока также претендует "Интер".

В текущем сезоне на счету француза 3 матча в рамках Бундеслиги.