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Манчестер Юнайтед претендует на полузащитника Баварии

Англия
(1 голосов)

Толиссо может сменить клубную прописку

Манчестер Юнайтед претендует на полузащитника Баварии
Новина українською

По информации RMC Sport, хавбек "Баварии" Корантен Толиссо может сменить команду зимой. В трансфере 26-летнего француза заинтересован "Манчестер Юнайтед", который уже начал общаться с окружением игрока.

Сообщается, что мюнхенцы готовы отпустить Толиссо за 35 миллионов евро. На игрока также претендует "Интер".

В текущем сезоне на счету француза 3 матча в рамках Бундеслиги.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Корентен Толиссо
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