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Экс-игрок Ливерпуля: Переход Тьяго станет лучшим трансфером сезона

Англия
(2 голосов)

"Красные" переманили топового игрока

Экс-игрок Ливерпуля: Переход Тьяго станет лучшим трансфером сезона
UA-Футбол
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Хосе Энрике, который в свое время защищал цвета "Ливерпуля", очень хорошо высказался о Тьяго Алькантара. Испанец летом пополнил состав чемпиона Англии.

"Он великолепный игрок. Тьяго может стать таким же важным футболистом команды, каким был Филиппе Коутиньо. Играя рядом с Хендерсоном и Фабиньо он сможет показывать свои лучшие качества.

Данный трансфер многое говорит о "Ливерпуле" - победитель Лиги Чемпионов покинул "Баварию" ради "красных". Трудно улучшить состав команды Клоппа, но Тьяго это сделает. Его переход станет лучшим трансфером сезона", - заявил Энрике.

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Отметим, что на данный момент Тьяго отыграл лишь 45 минут за новый клуб. После этого, он заразился COVID-19.

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В статье: Хосе Энрике Ливерпуль Тьяго Алькантара
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