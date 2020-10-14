Экс-игрок Ливерпуля: Переход Тьяго станет лучшим трансфером сезона

Хосе Энрике, который в свое время защищал цвета "Ливерпуля", очень хорошо высказался о Тьяго Алькантара. Испанец летом пополнил состав чемпиона Англии.

"Он великолепный игрок. Тьяго может стать таким же важным футболистом команды, каким был Филиппе Коутиньо. Играя рядом с Хендерсоном и Фабиньо он сможет показывать свои лучшие качества.

Данный трансфер многое говорит о "Ливерпуле" - победитель Лиги Чемпионов покинул "Баварию" ради "красных". Трудно улучшить состав команды Клоппа, но Тьяго это сделает. Его переход станет лучшим трансфером сезона", - заявил Энрике.