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Удержали. Лидер Ньюкасла подписал новый шестилетний контракт

Англия
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Усиление для "сорок"

Удержали. Лидер Ньюкасла подписал новый шестилетний контракт
UA-Футбол
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"Ньюкасл" официально объявил о продлении контракта с Алланом Сент-Максименом. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

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Французский вингер подписал шестилетний контракт, который будет расчитан до лета 2026-го года. На счету Сент-Максимена 34 матча, пять голов и восемь голевых передач.

Отметим, что за Алланом охотились другие английские клубы.

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В статье: "Ньюкасл" Аллан Сент-Максимен
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