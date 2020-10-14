Удержали. Лидер Ньюкасла подписал новый шестилетний контракт

"Ньюкасл" официально объявил о продлении контракта с Алланом Сент-Максименом. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

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Французский вингер подписал шестилетний контракт, который будет расчитан до лета 2026-го года. На счету Сент-Максимена 34 матча, пять голов и восемь голевых передач.