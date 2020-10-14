В Ливерпуле не сложилось. Натаниэл Клайн вернулся в Кристал Пэлас

Английский "Кристал Пэлас" официально объявил о новом защитнике - контракт с лондонским клубом подписал Натаниэл Клайн.

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Клайн - воспитанник "Кристал Пэлас". Он подписал с клубом краткосрочный контракт, детали которого не называются. Отметим, что летом он покинул "Ливерпуль", не сумев заиграть из-за постоянных травм.

Отметим, что также Натаниэл выступал в Англии за "Саутгемптон".