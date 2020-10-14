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В Ливерпуле не сложилось. Натаниэл Клайн вернулся в Кристал Пэлас

Англия
(1 голосов)

Именно в Лондоне он и начинал

В Ливерпуле не сложилось. Натаниэл Клайн вернулся в Кристал Пэлас
UA-Футбол
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Английский "Кристал Пэлас" официально объявил о новом защитнике - контракт с лондонским клубом подписал Натаниэл Клайн.

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Клайн - воспитанник "Кристал Пэлас". Он подписал с клубом краткосрочный контракт, детали которого не называются. Отметим, что летом он покинул "Ливерпуль", не сумев заиграть из-за постоянных травм.

Отметим, что также Натаниэл выступал в Англии за "Саутгемптон".

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Натаниэл Клайн
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Комментарии (1)
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vasylkoo (Львів)
14.10.2020 в 22:46
На скільки памятаю в нього проблеми були з наркотиками а травми це другорядне.
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