Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Ливерпуле не сложилось. Натаниэл Клайн вернулся в Кристал Пэлас
Именно в Лондоне он и начинал
Английский "Кристал Пэлас" официально объявил о новом защитнике - контракт с лондонским клубом подписал Натаниэл Клайн.
Клайн - воспитанник "Кристал Пэлас". Он подписал с клубом краткосрочный контракт, детали которого не называются. Отметим, что летом он покинул "Ливерпуль", не сумев заиграть из-за постоянных травм.
???? Welcome back, @Nathaniel_Clyne! #CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb— Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 14, 2020
Отметим, что также Натаниэл выступал в Англии за "Саутгемптон".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кака: Мне нравится наблюдать за тем, как Шевченко, Гаттузо и Пирло управляют большими командами
- День, когда Терри встал в ворота: 14 лет назад форвард Рединга нанес Петру Чеху перелом черепа
- Не стало бывшего менеджера сборной Украины Олега Тарадая
- Озил отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vasylkoo (Львів)
14.10.2020 в 22:46
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...