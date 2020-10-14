Гвардиола интересуется полузащитником Реала, который второй год играет в АПЛ

Хосеп Гвардиола не перестает изучать трансферный рынок. Сейчас он внимательно следит за прогрессом Дани Себальоса, контракт которого принадлежит "Реалу".

Полузащитник уже второй год находится в аренде в "Арсенале". После прихода на тренерский пост Микеля Артеты, он стал стабильным футболистом основы.

Трансфер в "Ман Сити" может быть доступен только следующим летом. Давно отмечалось, что Зинедин Зидан не видит Себальоса в "Реале", а потому его легко отпустит.

В этом сезоне Дани выходил на поле четыре раза и успел отметиться голевой передачей.