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Подготовка к лидеру. Три игрока Ливерпуля вернулись в общую группу

Англия
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Хорошие новости для Клоппа

Подготовка к лидеру. Три игрока Ливерпуля вернулись в общую группу
UA-Футбол
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Сразу после международной паузы в АПЛ состоится топ-матч - "Ливерпуль" сыграет в дерби против "Эвертона".

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За несколько дней до встречи в общую группу "красных" вернулись три игрока - Тьяго Алькантара, Садио Мане и Жоэль Матип. Все они будут иметь шанс встретиться с "ирисками".

Отметим, что ливерпульское дерби пройдет 17-го октября.

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В статье: Ливерпуль Тьяго Алькантара Садио Мане Жоэль Матип
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