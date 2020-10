Подготовка к лидеру. Три игрока Ливерпуля вернулись в общую группу

Сразу после международной паузы в АПЛ состоится топ-матч - "Ливерпуль" сыграет в дерби против "Эвертона".

За несколько дней до встречи в общую группу "красных" вернулись три игрока - Тьяго Алькантара, Садио Мане и Жоэль Матип. Все они будут иметь шанс встретиться с "ирисками".

