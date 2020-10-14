Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подготовка к лидеру. Три игрока Ливерпуля вернулись в общую группу
Хорошие новости для Клоппа
Сразу после международной паузы в АПЛ состоится топ-матч - "Ливерпуль" сыграет в дерби против "Эвертона".
Читайте также"Я проиграл несколько финалов – это неприятно". Клопп трогательно ответил на письмо 11-летнего болельщика
За несколько дней до встречи в общую группу "красных" вернулись три игрока - Тьяго Алькантара, Садио Мане и Жоэль Матип. Все они будут иметь шанс встретиться с "ирисками".
Admiring that @Thiago6 touch and technique ????@JamesMilner is all of us ???? pic.twitter.com/9w7jt9tvkZ— Liverpool FC (@LFC) October 14, 2020
Отметим, что ливерпульское дерби пройдет 17-го октября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца
- Стало известно, почему ЛАСК не захотел отдавать Чеберко в Зарю
- День, когда Терри встал в ворота: 14 лет назад форвард Рединга нанес Петру Чеху перелом черепа
- Transfermarkt: Зинченко подешевел на 4 млн евро. Малиновский стал лидером рейтинга самых дорогих украинцев
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...