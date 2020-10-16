Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Вест Хэм приобрел одного из лучших футболистов Чемпионшипа прошлого сезона
Спокойно, Бенрахма – не конкурент Ярмоленко
Мохамед Саид Бенрахма сменил клуб – алжирец перешел из "Брентфорда" в лондонский "Вест Хэм Юнайтед".
Тип сделки - аренда с правом выкупа, за которую лондонцы заплатят четыре миллиона фунтов. Следующим летом они заплатят "Брентфорду" 21 миллион за полноценный трансфер. Сам Бенхрама подпишет пятилетний контракт.
And breathe! ???? #WelcomeSaid pic.twitter.com/hyqaiwq0r4— West Ham United (@WestHam) October 16, 2020
Бенрахма начал профессиональную карьеру в "Ницце". В начале 2016 года для получения игровой практики он на правах аренды перешел в "Анже". По окончанию аренды вернулся в стан "гимнастов". Впрочем, Мохамед уходил в аренду из французского клуба еще дважды – в "Газелек" и "Шатору". В 2018-м стал игроком "Брентфорда".
13 октября 2015 года в товарищеском матче против сборной Сенегала Бенрахма дебютировал за сборную Алжира. Бенрахма выделяется своим дальним ударом и техникой. За 3 сезона в стане "пчел" Мохамед забил 27 голов и отдал 22 результативных передачи (83 матча).
Популярное сейчас
- Украина поднялась на одну строчку в рейтинге сборных ФИФА
- Стоимость Забарного увеличилась в 20 раз
- Михайленко: На следующий день после игры с Мариуполем со мной связались руководители Пафоса
- Transfermarkt: Зинченко подешевел на 4 млн евро. Малиновский стал лидером рейтинга самых дорогих украинцев
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО