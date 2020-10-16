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Официально: Вест Хэм приобрел одного из лучших футболистов Чемпионшипа прошлого сезона

Англия
(1 голосов)

Спокойно, Бенрахма – не конкурент Ярмоленко

Официально: Вест Хэм приобрел одного из лучших футболистов Чемпионшипа прошлого сезона
UA-Футбол
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Мохамед Саид Бенрахма сменил клуб – алжирец перешел из "Брентфорда" в лондонский "Вест Хэм Юнайтед".

Тип сделки - аренда с правом выкупа, за которую лондонцы заплатят четыре миллиона фунтов. Следующим летом они заплатят "Брентфорду" 21 миллион за полноценный трансфер. Сам Бенхрама подпишет пятилетний контракт.

Бенрахма начал профессиональную карьеру в "Ницце". В начале 2016 года для получения игровой практики он на правах аренды перешел в "Анже". По окончанию аренды вернулся в стан "гимнастов". Впрочем, Мохамед уходил в аренду из французского клуба еще дважды – в "Газелек" и "Шатору". В 2018-м стал игроком "Брентфорда".

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13 октября 2015 года в товарищеском матче против сборной Сенегала Бенрахма дебютировал за сборную Алжира. Бенрахма выделяется своим дальним ударом и техникой. За 3 сезона в стане "пчел" Мохамед забил 27 голов и отдал 22 результативных передачи (83 матча).

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В статье: Брентфорд Мохамед Саид Бенрахма Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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Камонплей
16.10.2020 в 22:42
Як не конкурент якщо він на будь-якій позиції в атаці грає?
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